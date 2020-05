Enrico Nigiotti si è trovato costretto ad aprirsi in confidenze con i suoi fan, per spiegare il perché della sua non partecipazione al programma Amici Speciali di Maria De Filippi. A quanto pare il cantante sta passando un periodo terribile: è stato infatti colpito da un lutto terribile proprio poche settimane fa.

La perdita: “Una persona molto importante”

Non si sa molto in merito a chi sarebbe la persona che Enrico Nigiotti ha perso, né se si sia trattato di una perdita improvvisa. Tutto ciò che sappiamo l’ha detto il cantante nelle stories del suo profilo Instagram: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali.

Ho un bellissimo rapporto con Maria, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua. Baci”.

Il post pubblicato nelle stories da Enrico Nigiotti

In molti infatti si erano chiesti come mai il cantante, che fin dall’inizio era stato annunciato tra i partecipanti, improvvisamente non facesse più parte del cast.

Parte Amici Speciali: i dettagli

Un’inarrestabile Maria De Filippi ha continuato a portare avanti i suoi programmi, seppure in una modalità alternativa, per tutela quarantena.

L’esempio lampante è quello di Uomini e Donne, con una Gemma Galgani che fa i balli a distanza e comunica con i cavalieri via chat.

Per quanto riguarda Amici, la novità è il prossimo debutto di una versione speciale del programma, dal titolo Amici Speciali, che vedrà gareggiare alcuni dei concorrenti più amati del programma, nonché due concorrenti che non sono mai appartenuti alla “scuderia” di Maria De Filippi.

Amici speciali “per l’Italia”

Il programma consisterà in una maratona in 4 puntate e inizialmente si doveva chiamare Amici All Star: l’avvento della crisi sanitaria ed economica che ha messo in ginocchio il nostro Paese ha portato gli autori a voler cambiare il programma puntando a fare un chiaro riferimento alla pandemia: “Continuiamo a credere che il domani sia migliore”, era stato scritto sul canale ufficiale Instagram di Amici, “che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto“.