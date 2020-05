Dopo i mille dubbi e il mistero sulle sue condizioni di salute, Madonna si è esposta di persona per fare chiarezza sulla vicenda. La popstar, che ha rivelato di aver sviluppato gli anticorpi del Coronavirus, su Instagram ha spiegato i dettagli del contagio, risalente alla fine del suo ultimo tour. Per poi rassicurare tutti i fan: “Non sono al momento malata“.

Madonna contagiata dal virus

Il Coronavirus ha colpito anche una delle popstar più amate a livello mondiale: Madonna. A rivelarlo è stata la stessa cantante attraverso il “Diario della quarantena“, una sorta di rubrica da condividere su Instagram con i fan in cui posta video ed esterna riflessioni sulla pandemia.

Proprio in una “puntata” di quella rubrica Madonna aveva rivelato di essere stata contagiata dal Coronavirus: dopo aver effettuato un test, ha scoperto di averne sviluppato gli anticorpi. Ma la data del contagio e le modalità con cui si è verificato sono rimaste un mistero, fino a poche ore fa. Con un post pubblicato su Instagram la popstar ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni di salute, rendendo i suoi fan partecipi del periodo di incertezza che ha attraversato.

“Sono stata malata a fine tour“

Dopo aver informato di essere grata di far parte del sostegno alla ricerca per trovare la cura per il Covid-19, Madonna ha chiarito una volta per tutte come sono andate realmente le cose. “Giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata. Quando risulti positivo agli anticorpi significa che avevi il virus, come è il mio caso. Sono stata malata alla fine del mio tour a Parigi sette settimane fa, come diversi altri artisti del mio show.

Ma in quel momento abbiamo tutti pensato fosse un’influenza molto brutta. Ringrazio Dio che siamo tutti in forma e in buona salute ora“.

