Stando alle notizie di cronaca rosa è risaputo che i rapporti tra Simona Ventura e Mara Venier non sono proprio tra i più idilliaci. A rivelare uno dei motivi di questa situazione è stato Antonio Zequila, secondo il quale le due conduttrice sarebbero entrate in conflitto proprio per colpa sua.

Le dichiarazioni di Antonio Zequila

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Antonio Zequila ha dichiarato che Simona Ventura e Mara Venier sarebbero entrate in conflitto per colpa sua. A tal proposito ha affermato: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali.

Persino Bruno Vespa era interessato al fenomeno Zequila. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto“.

Il motivo del conflitto tra le due conduttrici sarebbe da rinvenire nel fatto che, spiega Zequila: “Post reality Simona mi offriva 3 ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben 5. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo“.

La replica all’ex Simona Tagli

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, inoltre, Antonio Zequila ha voluto replicare alla sua ex Simona Tagli. Quest’ultima aveva infatti dichiarato sempre al settimanale Di Più di voler sapere per quale motivo Zequila non avesse mai parlato della loro relazione nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Ebbene l’ex gieffino ha dichiarato: “Cara Simona Tagli…Mi hai ferito…Nella Casa non ho parlato di te per non ripensare a come mi hai trattato“.

Per poi aggiungere che la donna avrebbe iniziato a desiderare di conoscere il principe Alberto di Monaco. “A me sembravano una fantasia di una bambina, ma con il tempo la tua insistenza iniziava a darmi fastidio…Anche perché dalle chiacchiere eri passata ai fatti…“, ha poi concluso Zequila.