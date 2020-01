Per i social sarebbe ora che il conduttore Alfonso Signorini prendesse una decisione categorica. Sono continue, infatti, le provocazioni e le offese che Zequila rivolge a Patrick, probabilmente uno dei concorrenti favoriti dal pubblico. Ora presa di mira anche Adriana Volpe.

Alcuni parlano di bullismo nei confronti di Patrick

Il tono delle accuse è sicuramente ironico, ma c’è chi parla di bullismo. Le parole, seppur spesso dette quasi sorridendo, sono pesanti e cattive. Da proposte di tortura (“Lo leghiamo come San Sebastiano”) a veri e propri insulti sull’aspetto estetico.

Secondo Zequila, Patrick sarebbe “colpevole” di avere qualche kg di troppo ed un taglio di capelli fuori moda.

“Ogni corpo merita il suo trattamento, lui è un quarto di bue e va maciullato”, è solo una delle tante frasi rivolte al compagno.

Zequila e le accuse sessiste alla Volpe

Patrick non è l’unica vittima dell'”ironia di cattivo” gusto di Zequila. I concorrenti dovevano stilare una classifica (il più romantico, il più casalingo ed il più seducente) in base a delle prove ideate appositamente. Zequila è stato sconfitto da Matteo Alessandroni sulla prova romantica.

Un secondo posto che a “Er mutand”a non è andato affatto giù. Mentre commentava le partner degli sketch, ha fatto notare che Carlotta Maggiorana sembrava, in qualche modo, frenata, mentre Adriana Volpe si era lasciata andare, come se fosse dal ginecologo, non esitando ad aprire le gambe.

Simona Tagli, ex di Zequila: “Antonio è un infedele“

Nemmeno fuori dalla casa Zequila sembra raccogliere amorevoli consensi. Ospite di Pomeriggio Cinque Simona Tagli, ex storica di Zequila, ha sottolineato la poca affidabilità del concorrente della casa: “Sono stata con Antonio per 7 anni, è un infedele, un’onda del mare, va e viene”.

In ogni caso, Simona dichiara di essere in buoni rapporti con Antonio, di volergli bene e di averlo chiamato prima dell’inizio del reality per fargli il suo personale in bocca al lupo.

La risposta di Zequila non è stata proprio delle migliori. La Tagli, infatti, ha dichiarato di essere casta dalla fine della relazione con l’ex. Lui le ha detto:” Tu sei casta da 10 anni perché nessuno ti vuole più, perché non hai più i glutei in un certo modo”. Nonostante l’affetto, Simona ha dichiarato battaglia.

Pare che questa non gliela farà passare liscia.

Approfondisci

Grande Fratello Vip: frasi shock di Zequila e Cucuzza contro Patrick

Antonio Zequila fa scoppiare il caso al Grande Fratello Vip: “Qui abbiamo un porco”

Antonio Zequila lancia lo scoop: “Io e Valeria Marini ci conosciamo in tutti i sensi”

GF vip conferma: Antonio Zequila non ha bestemmiato