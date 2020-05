Noto per aver vinto sia L’Isola dei famosi che il Grande Fratello Vip, Walter Nudo è ormai legato sentimentalmente da qualche mese a Roberta Nigro.

Chi è Roberta Nigro

La storia d’amore tra Roberta Nigro e Walter Nudo è finita al centro della cronaca rosa la scorsa estate grazie ad un servizio del settimanale Chi. I due sembra si siano conosciuti a giugno, per poi trascorrere l’estate assieme in Sicilia e dare il via ad una bellissima storia d’amore. A dimostrazione di ciò una foto pubblicata lo scorso Natale sui social da parte dello stesso Walter Nudo in cui si mostra in compagnia della sua nuova fidanzata.

A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Semplicemente Buon Natale di tutto cuore a tutti voi!“. Particolarmente riservata, di lei si conosce ben poco. Si sa solo che lavora dietro le quinte di Mediaset e che vive a Milano assieme alla sua dolce metà. Sul suo account Instagram, inoltre, si definisce così: “Lo scopo della mia vita è di essere una donna solare , di apprezzare quello che ho e che verrà e di fare azioni amorevoli per me e per gli altri“.

Pasqua all’insegna dell’amore

Di recente apparsi sui social in occasione delle festività pasquali, Walter Nudo ha pubblicato anche questa volta uno scatto in compagnia dell’amata Roberta Nigro. A corredo della foto la seguente didascalia: “Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Nell’aria c’è il profumo di una nuova trasformazione!!!“.

Per poi aggiungere: “La vita e’ una continua trasformazione, non risparmia nessuno non puoi evitarlo neanche tu! Quello che puoi fare è prepararti, affinché tu possa avere la migliore delle trasformazioni, guidandola verso la nuova e migliore versione di te!

Non farti trovare impreparato ancora una volta, scegli ora, di diventare la migliore versione di te stesso/a! Questo è il vero profondo significato della resurrezione del nostro Maestro“.

