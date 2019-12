Walter Nudo rompe il silenzio mediatico a cui ci ha abituato ormai da tempo. La foto sui social per presentare la nuova fidanzata, Roberta, al suo fianco da qualche mese.

Walter e Roberta, un colpo di fulmine: “La felicità non è interdetta a nessuno”

“Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta”, recita la didascalia sotto al post di Instagram. I fan non hanno tardato a commentare, congratulandosi con l’attore e ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. I due posano sorridenti accanto all’albero di Natale, stringendosi l’uno all’altra.

Roberta Nigro (nome completo) ha 42 anni e da 10 lavora in Mediaset. Sembrava difficile riportare l’amore nella vita di Walter Nudo, ma a quanto pare tra i due si tratterebbe di un vero e proprio colpo di fulmine. Difficile aggiungere altro sulla vita di Roberta. I suoi profili social sono privati e le informazioni strettamente ridotte. Tutto ciò che ci resta, la risposta di lei alla foto dell’ex gieffino: “La felicità non è interdetta a NESSUNO e vale la pena accettare ciò che vi è accaduto, superarlo, e tornare a VIVERE DI NUOVO”.

Walter Nudo interrompe la lunga astinenza sessuale

Walter Nudo sembra aver superato la vecchia relazione, che, a suo dire, lo faceva soffrire ancora. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, infatti, si era espresso più volte su Celine Mambour, una stilista francese con cui l’attore si era unito in matrimonio (rito civile) nel 2010. Ai compagni, durante il reality, aveva più volte raccontato di essere ancora innamorato della ex, pur non entrando nei particolari. Nudo, infatti, non ha mai svelato le dinamiche della separazione, né affrontato nei dettagli la lunga astinenza sessuale, praticata per più di un anno.

“È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”, aveva commentato ai colleghi vip della Casa. Non è detto, comunque, che i rapporti con la ex moglie si siano interrotti del tutto. Sicuramente sì sul piano sentimentale.

@Immagine in evidenza\Instagram