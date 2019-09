Se molti si erano convinti che il cuore di Walter Nudo fosse ormai una landa desolata, complice la dichiarata astinenza dai ‘piaceri della carne’ che fece discutere durante il suo GF Vip, è tempo di ricredersi. Il famoso attore ha ritrovato il sorriso – e pare anche la passione – al fianco di una nuova fidanzata. Il suo nome? L’identità è stata svelata dal settimanale Chi, che ha pizzicato la neonata coppia in un parco di Milano.

Nuovo amore per Walter Nudo

Archiviato il capitolo meno roseo della sua vita che lo ha visto ricoverato negli States per un malore, Walter Nudo sembra aver davvero voltato pagina dopo la travagliata storia con la ex moglie.

Rinnovato nella mente e nel cuore, avrebbe deciso di concedere un’altra chance ai suoi sentimenti tuffandosi a capofitto in una relazione fresca e travolgente.

I primi bagliori di una nuova fiamma si erano intuiti nel corso dell’estate 2019, quando voci sempre più insistenti davano l’attore come “innamoratissimo”.

Il mistero sul suo status sentimentale, così come quello sulle generalità della ‘fortunata’ al suo fianco, è rimasto intatto fino a poche ore fa, quando la rivista di Alfonso Signorini ha rotto gli argini del segreto per rivelare a tutti come stanno le cose.

Chi è la nuova fidanzata dell’attore

Secondo quanto riportato dal servizio pubblicato da Chi, la nuova fidanzata dell’attore si chiama Roberta Nigro e lo avrebbe stregato senza fatica.

I rumors rimandano ai felici contorni di una convivenza alle porte di Milano, e alla forza di un legame che li avrebbe ormai resi inseparabili. I fan del vincitore del GF Vip 2018 non possono che esultare per questa novità, che segna la vera svolta romantica di Walter nudo dopo anni di quiete sentimentale.

Gli ingredienti per una favola in piena regola ci sarebbero tutti, non resta che osservare le evoluzioni e lasciare che sia il cuore, ancora una volta, a parlare.

Roberta Nigro e Walter Nudo negli scatti del settimanale Chi – Fonte: settimanale ‘Chi’

*immagine in alto: fonte/Instagram Walter Nudo, dimensioni modificate