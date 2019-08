Walter Nudo sembra aver di nuovo trovato l’amore. Il modello 49enne, vincitore di diversi reality show, secondo le indiscrezioni sta passando una romantica vacanza con una persona speciale. Mistero sull’identità della nuova fiamma, che l’ex gieffino vuole per il momento mantenere segreta. Walter Nudo si è allontanato dai riflettori dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip e sembra intenzionato a rimanerci.

Walter Nudo: vacanze all’insegna del romanticismo

A svelare l’estate d’amore del modello è Chi, che avrebbe scoperto Nudo in vacanza in Sicilia con una misteriosa donna su cui al momento vige il riserbo assoluto. Il vincitore de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha deciso forse di andarci piano prima di rivelare al mondo per chi ora batte il suo cuore.

Non sono mancati momenti di profondo sconforto amoroso per il modello, che aveva rivelato di non avere questa vita sentimentale così bollente. Walter Nudo è stato sposato per breve tempo con la stilista francese Céline Mambour, dopodiché non si hanno notizie di altre fiamme importanti. Precedentemente, dal 1994 al 2002, è stato legato a Tatiana Tassara, ballerina genovese da cui ha avuto i due figli, Elvis e Martin Carlos.

Un anno di grandi cambiamenti e sfide

Il 2019 per il modello è stato un anno importante, nel bene e nel male.

Walter Nudo ha rivelato di aver avuto due ictus e di aver dovuto subire un’importante operazione al cuore. L’attore si sarebbe completamente ripreso, ma per rispetto della sua salute ha annunciato il ritiro dalla televisione.

In una nota ha spiegato la sua decisione: “Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio“.