Il decorso di alcuni eventi spiacevoli, e alcuni anche più belli, hanno fatto riflettere a lungo Walter Nudo sul suo destino e sul suo futuro che in questo momento immagina lungi dai riflettori e dalle telecamere. Motivo che ha spinto l’attore ad annunciare il suo ritiro dalle scene.

Walter Nudo si ritira dalla tv

Quarantanove anni compiuti da poco e mesi intensissimi sulle spalle. Questi ultimi anni per Walter Nudo hanno rappresentato una svolta voluta e, in certi versi, particolarmente forzata. Parliamo ovviamente dei problemi di salute dell’attore, colpito da due ictus lo scorso aprile mentre si trovava a Los Angeles per lavoro. Un momento che ha segnato indelebilmente la sua vita costringendolo a rivisitarla, rivalutare le sue proprietà che in questo preciso momento lo spingono lontano da qualsiasi genere di impegno mediatico.

Questione di valori e priorità

L’ultima apparizione televisiva di Walter Nudo certo non è stata delle più facili, avvenuta nello studio di Live – Non è la d’Urso. Messo al centro dello studio, Walter Nudo si è trovato messo con le spalle al muro da spiazzanti dichiarazioni di Lele Mora che ha gettato un oscuro velo sulla sua passata vittoria a L’Isola dei Famosi, avvenuta nel 2013. Mora gli ha infatti imputato di aver vinto solamente per merito suo e grazie al lauto compenso che avrebbe lasciato ai call center “pilotando” in qualche modo ogni voto in suo favore.

“Mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno“

Dichiarazioni che hanno ovviamente trovato smentita nella controbattuta di Walter Nudo ma che hanno comunque deviato l’intera apparizione televisiva che, ad oggi, può considerarsi l’ultima. Nudo ha infatti annunciato di voler abbandonare il piccolo schermo: “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana“, ha dichiarato Nudo come riporta sull’Ansa.

Non mancano i ringraziamenti a Rai e Mediaset, complici del suo successo e che in questi anni hanno rappresentato per lui una seconda famiglia. “In questi ultimi anni, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno – spiega Nudo – Sono rientrato partecipando all’ultimo GFVIP solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace“.

“Ognuno da il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio“

I suoi valori però e, soprattutto, le sue priorità al momento cozzano con i contenuti attualmente centrali per quanto riguarda la televisione italiana, causa che su tutte ha spinto Nudo a prendere una scelta decisiva: “Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita“. E ancora: “Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio“.

*immagine in alto: Walter Nudo a Live – Non è la d’Urso