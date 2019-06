Erano gli inizi di aprile quando Walter Nudo veniva ricoverato d’urgenza in California, durante un viaggio all’estero per lavoro, per colpa di 2 ischemie al cervello dovute ad un problema cardiaco.

Oggi la vita dell’attore è cambiata e con molta più presenza, fatalismo e consapevolezza affronta la realtà e quello recentemente passato è stato sicuramente uno dei compleanni più intesi e intimamente ricchi della sua vita.

Tanti auguri Walter Nudo

È stato un compleanno diverso per Walter Nudo, reduce da una lunga convalescenza dovuta ad un malore che ha rischiato di fargli perdere la vita in pochi minuti. Da quell’8 aprile, la vita di Walter Nudo è drasticamente cambiata.

Proprio ieri, 2 giugno, l’attore e anche vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha festeggiato i suoi 49 anni insieme ai due figli, postando sui social uno scatto particolarmente significativo in questo momento così delicato per la sua vita.

Festa di compleanno intima con i figli

“Ciao ragazzi, anche questo mio compleanno è arrivano… sono 49!”, ha scritto così Walter Nudo in allegato alla propria fotografia postata su Instagram che lo immortala a pranzo insieme ai figli.

“Non posso lamentarmi, in questi ultimi anni ho fatto una scorpacciata di esperienze e le emozioni non sono di certo mancate… soprattutto negli ultimi 7 mesi“, scrive sempre Nudo, alludendo anche al drammatico malore. “Ora però vi devo lasciare – continua Nudo – Ho un compleanno da festeggiare, e gli invitati come vedete, sono lì che mi stanno guardando e aspettando per mangiare! Love to you, always!”.





Gli auguri vip degli ex gieffini

Tantissimi coloro che hanno voluto festeggiarlo anche sui social. Una pioggia di auguri da parte degli utenti tra cui spiccano anche nomi più noti al grande pubblico come quello di Giulia Salemi, Francesco Monte e Andrea Mainardi, tutti suoi amici e come lui ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

E ci sono anche quelli della Marchesa d’Aragona più famosa del piccolo schermo che così ha voluto scrivere a Nudo: “Adoratissimi auguri mio Amor, un Bacio grande a Te ed ai Tuoi Meravigliosi figli. Vi voglio tanto bene“.

*immagine in alto: Walter Nudo e i figli a pranzo. Fonte/Instagram Walter Nudo