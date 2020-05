La Protezione Civile continua ad aggiornare i dati sulla situazione epidemiologica in Italia, entrata da quasi una settimana nella fase 2. Il numero dei contagi di coronavirus continuano a crescere, ma diminuiscono i positivi. Una buona notizia è che si sono superati i 100mila guariti.

Coronavirus in Italia: i dati di oggi

Come riporta la Protezione Civile nel bollettino pomeridiano, oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è 218.268, con un aumento di 1.083 nuovi casi rispetto a ieri. I positivi attualmente sono 84.842, con 3.119 casi in meno rispetto a ieri.

Diminuiscono anche i ricoverati in Terapia Intensiva, 1.034, una flessione di 134 pazienti rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono invece 13.834, 802 in meno rispetto a ieri. I malati in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono 69.974, l’82% dei positivi. I deceduti totali sono 30.395, di cui 194 nella giornata di oggi. Dimessi e guariti sono 103.031, 4.008 persone in più rispetto a ieri.

