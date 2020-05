Nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha rivisto il fratello Riccardo dopo un anno e mezzo. Teatro della bellissima sorpresa il “drive in” del suo programma, in cui i due fratelli hanno rivissuto il percorso di vita della conduttrice.

Sorpresa per Barbara D’Urso

Il 7 maggio Barbara D’Urso ha compiuto 63 anni e sono stati numerosi i regali e gli auguri ricevuti da parenti, amici e colleghi. Tante testimonianze di affetto in occasione di una giornata così speciale. Eppure le sorprese per la conduttrice non si sono esaurite il giorno stesso dei festeggiamenti, ma sono proseguite sino a domenica scorsa, durante la diretta del suo programma Live – Non è la D’Urso.

Una persona speciale, infatti, ha voluto prepararle una bellissima sorpresa che ha lasciato letteralmente senza parole la conduttrice. Il fratello Riccardo, infatti, ha voluto partecipare alla puntata per fare di persona una sorpresa a Barbarella, visibilmente commossa e con le lacrime agli occhi.

L’incontro con il fratello nel “drive in”

Teatro del commovente incontro fra i fratelli è stato il “drive in”, lo spazio di Live in cui a personaggi della televisione e dello spettacolo vengono mostrati filmati del loro passato e della loro carriera.

La conduttrice, dopo aver fatto il suo ingresso nel “drive in” si è ritrovata davanti il fratello Riccardo ed è rimasta di stucco. “Ho la mascherina. Per me è un po’ più facile gestire, per te un po’ più dura. Buonasera sorellina“, le parole di Riccardo D’Urso. Tra l’incredulità e la commozione, la conduttrice gli ha chiesto: “Che ci fai tu qua? Non ci possiamo abbracciare. Non ti vedo da un anno e mezzo“.

La conduttrice si è poi seduta sui divanetti allestiti nel “drive in” a fianco del fratello, anche se distanti per via delle misure anti-Covid legate al distanziamento sociale. Questa volta è proprio la conduttrice la protagonista del “drive in”. In occasione del suo compleanno, infatti, la produzione ha voluto omaggiarla preparando una serie di filmati legati alla sua infanzia e alla sua carriera.

