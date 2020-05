In occasione della Festa della mamma, Caterina Balivo ha stupito tutti con uno scatto della madre che ha scatenato i commenti dei fan. Una foto in cui emerge una somiglianza tale da impressionare i follower della conduttrice.

Caterina Balivo: sui social la foto della madre

Ha suscitato un’ondata di commenti e complimenti la foto postata da Caterina Balivo su Instagram, in occasione della Festa della mamma. È un’immagine dolcissima che ritrae sua madre, Maria Rosaria, e in cui non passa inosservata la straordinaria somiglianza con la conduttrice di Vieni da me.

Ad accompagnare la tenera istantanea del passato, una didascalia semplice ed efficace a sintetizzare il loro amore e il suo sentirsi fortunata ad averla accanto: “Chi tene ‘a mamma è ricche e nun ‘o sape… Auguri a tutte le mamme“.

Post di Caterina Balivo su Instagram – Fonte: Instagram/Caterina Balivo

Lo scatto stupisce i fan: “Due gocce d’acqua“

Immediata la valanga di commenti alla foto dell’infanzia di Caterina Balivo, decine di messaggi in cui spicca lo stupore per la loro somiglianza. C’è chi sottolinea come madre e figlia siano “due gocce d’acqua” e chi, invece, si chiede se nello scatto vintage ci sia anche la conduttrice.

A rivelare la risposta a questo quesito è stata la stessa regina del pomeriggio Rai, che a un commento incuriosito ha confermato di essere lei all’età di circa 2 mesi “dato il maglione di mamma“, ha aggiunto.

Immediata anche la reazione di alcuni colleghi: Alberto Matano, al timone de La vita in diretta con Lorella Cuccarini, ha risposto con un “Che dolcezza“, mentre Elisabetta Gregoraci ha sintetizzato il suo apprezzamento con tanti cuoricini.

E la Festa della mamma è stata anche l’occasione per ricevere gli auguri di tanti sui social.

La Balivo, infatti, è madre di due figli, Guido Alberto e Cora, nati dall’amore con Guido Maria Brera, l’inseparabile marito che ha sposato nel 2014.

