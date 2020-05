Ex concorrente del Grande Fratello 10, il nome di Daniele Santoianni ritorna sulla prima pagina della cronaca a seguito di un maxi-blitz messo in atto questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo. Sono stati 91 gli arresti messi in atto nel corso del blitz coordinato dalla Dda che ha visto coinvolti due noti clan mafiosi: quello dell’Acquasanta e dell’Arenella.

Tra coloro che risultano indagati e implicati nell’inchiesta c’è anche l’ex concorrente del Grande Fratello che si trova al momento ai domiciliari con l’accusa di essere stato uno dei prestanome del clan.

Chi è Daniele Santoianni

“Lo sciupafemmine” era stato ribattezzato ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello 10, edizione al timone si trovava Alessia Marcuzzi e che vide trionfare, dopo 134 giorni di reality, Mauro Marin. Originario di Termoli e classe 1981, Santoianni entrò nella casa scommettendo sul suo futuro che era stato brutalmente spazzato via dalla precedente crisi economica del 2008. Prima di tentare la scalata televisiva in quel di Mediaset, Daniele Santoianni aveva raccontato di essere stato un broker finanziario, un ex banker di una banca che nel 2008 fallì.

Da ex broker a gieffino

Un futuro dunque nell’ambito manageriale sfumato con la crisi e che portò da un giorno all’altro Santoianni a doversi reinventare inviando curriculum e anche una candidatura al Grande Fratello. Un’esperienza, quella all’interno della casa più spiata d’Italia, che per lui durò 8 settimane durante le quali divenne noto ai più per il suo fascino dal “bel tenebroso“ che lo rese uno dei concorrenti più amati dal pubblico di quella edizione. Dalla sua parte, ricorderanno in molti, anche una marcata somiglianza con il celebre attore Riccardo Scamarcio che, proprio in quegli anni al cinema stava scalando il successo.

Abbandonata dunque la carriera da broker e avviatosi verso quella sembrava essere una vita sotto i riflettori, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, dopo anni trascorsi all’interno di entourage frequentati da personalità note del mondo dello spettacolo, in tempi recenti Santoianni sarebbe stato reclutato da Maria Grazia Cucinotta per un progetto che sarebbe poi culminato con il venturo tappeto rosso al Festival di Cannes.