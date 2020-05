Miriam è una mamma con 3 figli che da due anni vive in un container di 32 mq. La sua vicenda era stata trattata in precedenza a Storie Italiane, e aveva così commosso il pubblico e la trasmissione tanto da portarli a fare un appello perché si trovasse una soluzione per lei e per i suoi figli di 17, 16 e 8 anni. Infine Miriam è tornata a raccontare la sua storia, in collegamento con gli studi della Rai per dare una buona notizia: finalmente avrà una casa. La notizia ha commosso Eleonora Daniele che ha commentato in diretta la notizia.

Le parole di mamma Miriam

“Stamattina ho incontrato il direttore dei Servizi Sociali di Fiumicino, il dottor Sbrega, ci siamo confrontati e mi ha fatto una proposta: per cinque mesi ha trovato un appartamento in affitto, pagato da loro, disponibile da subito per me e i miei figli“, racconta Miriam. Finalmente una buona notizia per lei e per la sua famiglia. Miriam ha ringraziato tutti in trasmissione, mentre Eleonora Daniele annuiva visibilmente commossa: “Avrò finalmente un appartamento dal comune, un pavimento e dei muri veri.

Ringrazio te Eleonora, mi scuso per la commozione ma dopo due anni non mi sembra vero“.

Le parole di Eleonora Daniele

Poi ha preso la parola proprio la conduttrice: “Sono veramente felice che tu possa entrare in questo appartamento dignitoso per cinque mesi. Ti seguiremo per capire anche il dopo e sono felice che tuo figlio non si debba più svegliare con le blatte sulla schiena o che tu non debba proteggerti nel container perché entravano i topi“.

Il ruolo della trasmissione sembra essere stato determinante per riuscire a trovare una soluzione per Miriam e per i suoi figli: “Non sono molto espansiva, ma sono davvero contenta.

Credo che quando i cittadini parlano con le istituzioni competenti, la televisione può rivelarsi un mezzo positivo per unire le due parti che possono avere incomprensioni. Spero tu possa adesso possa essere più serena“.

