I social non perdonano niente, specialmente in questo periodo in cui le regole anti-Covid andrebbero rispettate. Nel mirino di furiose polemiche è finita Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Al centro delle critiche un post condiviso su Instagram dalla donna al fianco del figlio del conduttore e di due amici. Senza mascherine e più vicini di quanto le regole di distanziamento sociale richiederebbero.

Pioggia di critiche su Sonia Bruganelli

Piovono critiche sulla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. I suoi followers, infatti, hanno alzato la voce su uno “scivolone” da lei commesso su Instagram.

La donna qualche giorno fa ha deciso di condividere una foto che la ritrae accanto a Davide Bonolis, figlio del conduttore, e due amici. “Congiunti fase 2“, recita la didascalia. Quanto basta per scatenare le polemiche degli utenti che hanno completamente disapprovato il contenuto pubblicato dalla Bruganelli. Lo scatto, infatti, li ritrae molto vicini e senza mascherine. Le polemiche si focalizzano proprio su questi due aspetti: non sono state rispettate né la regola sul distanziamento sociale né quella sull’utilizzo di dispositivi di sicurezza come la mascherina.

“A quelli come voi ci sono i prelievi, i tamponi“

“Alla prossima quarantena mi faccio più furba: non rinuncio neanch’io alla tata e alla collaboratrice domestica così posso dedicarmi allo Smart working con serenità e magari con amici e parente per casa, per non soffrire di solitudine“: il piccato commento di un utente all’indirizzo di Sonia Bruganelli.

“Ecco, speriamo solo che non ce ne sia un’altra. Io non me lo augurerei solo per avere la tata a casa”, la risposta della moglie di Bonolis. Le critiche neanche troppo velate si sono sprecate come niente sotto il discusso post della Bruganelli, fra cui una frecciatina di un altro utente, fra l’amarezza e la delusione: “E be si certo a quelli come voi ci sono i prelievi i tamponi e di tutto e di più a comuni mortali come noi ci lasciano morire in terapia intensiva se ci fanno arrivá.

Viva bim bum bam“.