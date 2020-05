Come ogni sera arriva intorno alle 18 il bollettino della Protezione Civile che puntualmente, ogni giorno, raccoglie i dati trasmessi da regione a regione sul contagio da Coronavirus.

Coronavirus: il bollettino del 13 maggio

Continuano a filtrare quotidianamente gli aggiornamenti sulla situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia alla luce della seconda settimana apertasi all’insegna della fase 2 della gestione dell’emergenza. Continua al di fuori dei bollettini della Protezione Civile il dibattito sul futuro dell’Italia tra chi spinge per la riapertura totale delle attività precedentemente in standby per il lockdown e chi invece ci tiene a sottolineare come l’emergenza non possa dirsi superata, motivo per cui ulteriori allentamenti potrebbero far precipitare nuovamente la situazione con la possibilità di registrare nuovi picchi di contagio.

Oltre 220mila contagi in Italia

Si registrano anche oggi nuovi casi di persone guarite da Coronavirus: oggi 3.502 per un totale complessivo, in Italia, di 112.541 guariti. Novità anche per quanto riguarda i morti: si registrano oggi nuovi decessi, 195 in tutto nelle ultime 24h, per un totale di 31.106. Le persone in Italia attualmente positive, ad oggi, sono 78.457.

Dall’inizio dell’epidemia sono 222.104 i casi di contagio di Coronavirus in Italia.

Approfondisci

TUTTO IL CORONAVIRUS

Coronavirus: gli scienziati spiegano perché il contagio potrebbe avvenire attraverso gli occhi

Terapia al plasma, l’appello ai guariti: “Diventa fondamentale”