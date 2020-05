Cristina Marino ormai giunta all’ultimo mese di gravidanza, porta in grembo il primo figlio di Luca Argentero, una bimba. La giovane, ormai in procinto di partorire (manca pochissimo, la nascita è prevista questo maggio) si è lasciata ad andare un’intervista al settimanale Confidenze.

Qui la Marino ha raccontato la gioia di diventare mamma, ma anche la sua vita accanto ad uno degli uomini più desiderati d’Italia. Ormai consumato sex symbol, Luca Argentero attira l’attenzione di tante fan, molte delle quali inopportune nel dimostrare la loro ammirazione. Fattore difficilmente inconciliabile con l’indole gelosa di Cristina.

Nonostante questo però la Marino riesce a tenere a bada la sua gelosia.

Cristina Marino e le fan di Luca Argentero

È evidente che la modella 28enne sia molto innamorata del suo Luca Argentero, lo si evince facilmente dalle sue parole. “Sono molto orgogliosa di lui“. E aggiunge: “Direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso“. Tuttavia nonostante le doti e il sex appeal del bel torinese l’attrice ha capito che non vale la pena essere gelosi in questa storia d’amore. “E se per indole sarei gelosa, anche Luca lo è -precisa- ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare“.

Eppure ci sono occasioni in cui l’atteggiamento di alcune fan di Luca Argentero sfida la pazienza di Cristina. “Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco“. Merito anche dello stesso Argentero. “Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma“.

Una storia d’amore

Che siano fatti l’uno per l’altra si può dedurre anche dal modo in cui Cristina spiega che entrambi si completano. “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata” rivela a Confessioni.

Forse è per questo che è successo tutto molto in fretta. Ora sono più di 2 anni che Luca e Cristina stanno insieme, ma da subito hanno capito che erano fatti per stare insieme: “Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri.

In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico“. La convivenza è arrivata dopo la terza cena a casa di Argentero, e poi il progetto di un figlio. “Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene.

L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre “la compagna di Argentero”” conclude.