Puntata dedicata alle future mamme quella di Verissimo, dopo Alena Seredova arriva la bellissima Cristina Marino, compagna di Luca Argentero e incinta di 7 mesi.

Attrice fin da piccola

Fin da piccola, Cristina Marino è stata una piccola star. Protagonista di alcuni spot pubblicitaria dall’età di 3 anni, scopre il mondo della danza e della recitazione, ed è proprio da quest’ultimo che ha avuto il regalo più grande, l’amore di Luca Argentero e un bimbo in arrivo!

Grande sportiva, Cristina Marino è anche molto attiva sui social dove posta diverse foto e video di allenamenti.

Una grinta la sua, che è la sua caratteristica principale fin da piccola.

L’incontro con Luca Argentero

“È stata una casualità e confesso che è stato un colpo di fulmine. Eravamo seduti di fianco e da che eravamo in una stanza con tante persone eravamo solo io e lui. Non pensavo che sarebbe diventato il compagno della mia vita“.

Cristina Marino ricorda come all’ultimo secondo la produzione del film Vacanze ai Caraibi le aveva cambiato il giorno di partenza. Lo stesso giorno arrivava Luca Argentero, così si sono conosciuti.

“L’avevo già capito”

“Quando sono tornata a Milano, non credevo, lui ha fatto il maschio alfa. Ha trovato il mio numero e mi ha invitata“. L’attrice ricorda i primi momenti in cui ha sempre cercato di tenere le briglia tirate, però in cuor suo sapeva già che sarebbe stato lui. Poco tempo dopo l’attrice si è trasferita a Roma e i due sono andati a vivere insieme.

“Luca è speciale, sa far sentire importanti le persone, sa prendersi cura di loro“. Cristina Marino parla della chiave del loro rapporto, basato su una grande complicità.

“Veniamo da due famiglie molto semplici, umili, è stato tutto spontaneo. Luca stesso voleva presentarsi“.

Una coppia molto innamorata

Cristina Marino ha raccontato di come lei e Luca Argentero siano molto innamorati. Si scrivono lettere e bigliettini, lei stessa racconta che quando può lo segue nei viaggi di lavoro.

Quando invece succede il contrario, lei gli lascia bigliettini in tutta la casa per non far sentire la sua mancanza.

Il matrimonio rimandato

“Avevamo già chiesto la disponibilità per le date, ci siamo innamorate di una location“, l’attrice racconta di come, amando le cose semplici, ha detto che non c’era bisogno di una grande organizzaione.

“Poi siamo diventati tre e ho pensato di posticipare, c’è l’amore, c’è una casa… c’è tutto“.

“Questo è un momento molto bello” ha detto Cristina Marino, l’intervista poi si è concluso svelando il sesso del nascituro. “È una fagiolina” ha detto Cristina Marino afferrando il peluche con la maglietta rosa. “Mi piacciono le famiglie numerose” ha raccontato, svelando che vorrebbe avere tre figli.