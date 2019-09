In una breve intervista con Eleonora Daniele, Luca Argentero ha parlato della sua ultima fatica cinematografica. Ma ha anche fatto un accenno alla sua vita privata, alla relazione d’amore con la bellissima Cristina Marino. Sua compagna ormai da qualche anno. Per la coppia potrebbe presto arrivare il matrimonio, ma l’attore non si è sbilanciato su una data certa.

Il suo ultimo film

In collegamento dalla casa del cinema di Roma, Luca Argentero è stato intervistato a Storie Italiane da Eleonora Daniele. Nel suo ultimo film, che uscirà il 2 ottobre nelle sale italiane, l’attore interpreta il genio Leonardo Da Vinci.

Scherzando, Argentero ha detto: “Ho imparato un sacco di cose che non sapevo sui capelli lunghi, ho imparato a muovermi diversamente. Non li avevo portati neanche da ragazzo così lunghi“. Inoltre: “È stato educativo, formativo. E più che altro è servito per raccontare un’epoca“. La sua parte è stata girata quasi tutta in uno studio; poi il film ha toccato molte delle città care a Leonardo: Firenze, Milano, Parigi, Vinci. Alla domanda su come stia in questo momento, ha risposto: “Bene. Sono molto fortunato perché sono più o meno sempre sul set, che è la cosa più bella che può succedere a un attore“.

Luca Argentero nei panni di Leonardo Da Vinci

Dunque, Luca Argentero ha impiegato le sue forze per un ruolo importante, non facile da interpretare. A tal proposito ha detto: “Non è mai facile in generale, in questo caso lo era un po’ di più. Anche perché tecnicamente l’epoca ti impone delle difficoltà in più: un abito del ‘400, la parrucca. È tutto un po’ più complesso, però è la parte più affascinante di questo lavoro: approfondire delle cose che non conosci, studiare delle cose che non sai“. Ha aggiunto: “È un privilegio perché magari nella vita di tutti i giorni non avresti il tempo, l’occasione per farlo, invece, nel mio caso vengo addirittura retribuito per studiare“.

Riguardo l’ambito lavorativo, la conduttrice gli ha chiesto se c’è un attore al quale si ispira. “A cui mi ispiro no. Ho tantissimi colleghi che stimo: Favino, Accorsi, Santamaria, Borghi, Marinelli. L’Italia vanta un parterre di primissimo livello“, ha risposto Argentero.

Luca Argentero nei panni di Leonardo Da Vinci. Fonte: Storie Italiane/Rai Play

Cristina, la donna che lo rende migliore

Nella sua vita c’è un grande amore, conosciuto 4 anni fa sul set: Cristina Marino. Si è parlato spesso, ultimamente, di un matrimonio tra i due ma non è mai arrivata nessuna conferma ufficiale. “Cosa ci dobbiamo aspettare? Matrimonio, contro matrimonio?”, ha domandato ad Argentero la conduttrice, che è da poco convolata a nozze. L’attore ha risposto, mettendola in imbarazzo: “Ma sì succederà, ma non c’è una data. Nel frattempo mi giungono voci che invece tu ti sei sposata senza dirmi niente!“. Poi ha aggiunto scherzosamente: “Ti metto in comunicazione con Cri così vi scambiate un po’ di suggestioni, commenti, consigli“.

Tornando più serio ha fatto sapere: “Comunque spero presto, la vita è fatta per fare bei progetti. Affrontare il mondo in due è meglio che affrontarlo da solo. Bisogna scegliersi dei buoni compagni di viaggio“. Per l’attore: “L’amore deve renderti migliore di quello che sei da solo. La persona che ti sta a fianco deve essere un catalizzatore di tutte le tue cose più positive, renderti migliore di quello sei, se no non ne vale la pena. Io ho la fortuna di avere accanto una persona che mi migliora“. A 40 anni, Luca Argentero, che ha alle spalle un matrimonio con l’attrice Myriam Catania, è pronto a dire di nuovo sì.

Immagine in evidenza: Luca Argentero e Cristina Marino. Fonte: Cristina Marino/Instagram