“Non so perché è finita“: è l’affermazione che apre a un interrogativo sulla storia d’amore del passato tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko, che la stessa attrice ha accennato a Vieni da me durante un sipario sulle sue relazioni passate.

Manuela Arcuri parla di Gabriel Garko

Ospite di Caterina Balivo nel salotto del talk Vieni da me, su Rai 1, Manuela Arcuri non si è tirata indietro davanti alle domande sul suo passato sentimentale.

Un vissuto in cui è presente anche la relazione con l’attore Gabriel Garko, della quale, ancora oggi, ignorerebbe il motivo che ne avrebbe segnato la fine.

La stessa attrice ha descritto così in contorni di quel rapporto di tanti anni fa: “È la storia che è durata sicuramente meno, è stato proprio un flirt. Io credevo che fosse una storia importante, invece è stata più un’avventura“.

La lettura del passato è proseguita con un accento sulla condotta di Garko, di cui la Arcuri ha fatto un ritratto sereno: “Lui è stato sempre molto carino con me, non posso dire nulla perché è stato impeccabile. Sempre molto gentile, sempre generoso, abbiamo fatto dei weekend e delle vacanze fuori.

Ci siamo divertiti. Poi non so neanche io, sinceramente, il vero motivo per cui è finita, ma ci siamo allontanati“.

I due hanno mantenuto buoni rapporti e hanno continuato a condividere il set, lavorando ancora insieme dopo la rottura. “E qui baci erano uguali a prima?“, ha chiesto Caterina Balivo con una nota di curiosità piccante. “Sul set? No, molto meglio“, ha concluso Manuela Arcuri.

La famiglia nel cuore del suo presente

Manuela Arcuri vive il suo presente nel segno di una famiglia in cui ha realizzato il sogno di diventare mamma.

Dal compagno, Giovanni Di Gianfrancesco, ha avuto il figlio Mattia, che oggi ha 6 anni e che ha cambiato la sua vita regalandole la gioia più grande.

Due le relazioni più celebri del suo passato: quella con Aldo Montano e quella con Francesco Coco. L’attrice non avrebbe escluso l’orizzonte del matrimonio con il suo amato Giovanni, che è al suo fianco dal 2010 e con cui vive un grande amore al riparo dai riflettori.