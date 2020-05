View this post on Instagram

Vorrei rendere pubblico questo saluto a te, Mimì. Perché tutti sappiano definitivamente quanto amore ci siamo scambiati. Quante giornate al pianoforte, e fuori. Nel tentativo di affermare il nostro talento e la felicità di distribuirlo con semplicità a tutti. Tante delusioni. Amarezze. Sofferenza. Ma anche tante fragorose risate e spensieratezza. Certi vuoti non si riempiono. Il bisogno di saperti qui, non si è mai affievolito. Eppure sei dentro di me e mi sussurri che sei stata comunque felice di come hai vissuto. Con quanta dignità e fermezza. Ed io non posso che raccogliere i tuoi necessari segnali,fatti di silenzi, e di ricordi magnifici. E qui ribadisco l’infinita gratitudine che riservo al Signore, per avermi permesso di averti avuta accanto. Renato