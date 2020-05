Un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia durante un servizio ha inguaiato Mara Venier. Durante il montaggio di un finto dialogo fra la conduttrice e Flavio Insinna, i produttori del tg satirico hanno inserito un fuori onda in cui si sente la Venier insultare il suo staff: “Io vi butto fuori a calci in c**o“.

Mara Venier nel mirino di Striscia

Striscia la Notizia ha colpito ancora. Il tg satirico negli anni si è contraddistinto per aver pubblicato fuori onda che hanno inevitabilmente compromesso le carriere di alcuni esponenti della televisione e dello spettacolo.

Il più celebre, probabilmente, è quello che ha incastrato Flavio Insinna nel 2017, reo di aver insultato alcuni concorrenti e parte della produzione dell’allora programma da lui condotto, Affari tuoi. Questa volta nel mirino di Striscia è finita Mara Venier. Nel corso di questa edizione la conduttrice Rai è stata interpretata da Francesca Manzini, neo-volto del tg di Antonio Ricci. La Manzini ha più volte emulato zia Mara in numerose gag, sia nell’aspetto fisico, sia nella voce, sia nella gestualità e nel comportamento. Ma questa volta la gag ha riservato qualcosa di imprevisto.

Striscia smaschera zia Mara: l’audio compromettente

Durante un servizio di Striscia mandato in onda lunedì 11, la Manzini/Venier ha inscenato un finto dialogo con Flavio Insinna. La conduttrice aveva realmente fatto un’intervista a Insinna durante una delle ultime puntate del programma di Rai 1 Domenica In. Striscia ha deciso di riprendere quell’intervista e di giocarci su con la ‘finta’ Mara Venier. Il risultato ha portato a un clamoroso retroscena: durante il montaggio del servizio è stato inserito un fuori onda compromettente per la “zia d’Italia”. Nell’audio, infatti, si sente la conduttrice inveire contro alcuni suoi collaboratori attraverso insulti e un tono aggressivo.

“…Che qui dentro deve rimanere Mara Venier. Io vi butto fuori a calci in c**o! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!“: queste le parole proferite dalla conduttrice. Arriverà la replica di Mara Venier dopo essere stata smascherata da Striscia?