Cristiano Malgioglio finalmente si sbottona su Chi e parla di sentimenti, quelli che non conoscono età. Per la prima volta infatti racconta del suo fidanzato 38enne, originario della Turchia e gestore di una palestra.

Il paroliere si confida al settimanale di Alfonso Signorni e si scioglie in un racconto intimo, che parte dall’incontro con quello che da alcuni anni è il suo compagno di vita. Un uomo da cui lo separa una

Chi è il fidanzato di Maglioglio

Nonostante l’indole esuberante in tv e sul palcoscenico, Malgioglio ha dimostrato grande riserbo per quanto concerne la vita privata e la sfera sentimentale.

Fino ad ora poco si sapeva del suo compagno.

Poi a Chi ha regalato alcuni dettagli. “È un nutrizionista” comincia Cristiano. “E, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro. Magari, in futuro, accadrà”.

Il colpo di fulmine

Nel corso dell’intervista Malgioglio si lascia trascinare dall’entusiasmo e ricorda anche come lui e il suo compagno si sono conosciuti.

L’artista ammette che si è trattato del “classico colpo di fulmine”.

“Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul” comincia il racconto Malgi. “Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“. Poi Cristiano rivela che il suo amore è piombato nella sua vita proprio nel momento in cui aveva smesso di crederci.

“È arrivato in una fase della vita nella quale avevo smesso di sognare il grande amore ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo“.

La differenza d’età

Inutile far finta di ignorarla, la differenza d’età tra Cristiano Malgioglio e il fidanzato è molto importante. 75 anni il paroliere, 38 il compagno, ciò significa un divario di 37 anni. Ma si tratta di una differenza che non pesa affatto. “Riuscirebbe mai a immaginarmi con un uomo della mia età che, magari, mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra vuote dal pavimento?

Suvvia” commenta Cristiano.

E poi Malgioglio sa che il suo uomo lo ama per quello che è, al di là della sua fama. “Non sapeva nulla di me. Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente“.

continua su: https://gossip.fanpage.it/cristiano-malgioglio-e-il-fidanzato-38enne-e-un-nutrizionista-gestisce-una-palestra-a-istanbul/

https://gossip.fanpage.it/