Federica Panicucci è tornata in studio dopo una lunga assenza e l’emozione di condurre di nuovo Mattino Cinque ha preso il sopravvento. Lontana dalla trasmissione tv che l’ha resa celebre, ha avuto il supporto di molti fan. Ora è pronta ad apportare qualche cambiamento.

Federica Panicucci più emozionata di prima nel condurre

Dopo quasi due mesi senza mettere piede nello studio di Mattino Cinque così familiare, il ritorno per Federica Panicucci è stato un colpo al cuore. Così in un’intervista a Vero Tv ha confessato: “Ho provato una forte emozione. Mi fa piacere che il mio pubblico mi segua, mi supporti e mi voglia bene”.

La vicinanza dei fan è stato il conforto più grande che potesse ricevere. Lei stessa afferma: “Sono molto contenta e affezionata agli spettatori che mi hanno scritto messaggi molto belli“.

Non dimentica, però, il periodo trascorso a casa. “Non è stato facile – ammette – ma ci sono momenti in cui l’Io fa un passo indietro. C’erano altre priorità imprescindibili“. La famiglia e il compagno Marco Bacino sono stati messi al primo posto.

Nuovi obiettivi per “Mattino Cinque”

Federica Panicucci ha già espresso in puntata il desiderio di poter evadere un poco dal clima teso di questo periodo.

Il Coronavirus infatti alimenta angosce, anche nelle azioni più semplici, come fare la spesa. “Lasciateci un po’ di entusiasmo, un po’ di quella positività di cui abbiamo bisogno in questo momento” queste le parole usate nella puntata del 12 maggio dalla conduttrice. Per questo si profilano anche nuovi obiettivi per la stessa trasmissione di Mattino Cinque. Si vuole pensare un format che sia il più vicino possibile alle aspettative di spettatori e spettatrici.

“Cercheremo di capire come cambierà la nostra vita – dichiara Federica Panicucci – e proveremo a comprendere quali paure ci porteremo dietro“. Obiettivi importanti che Mattino Cinque si prefigge per dare un aiuto concreto a tutti i fan della trasmissione.