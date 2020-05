Flavio Briatore racconta un lato inedito della sua ex fidanzata Naomi Campbell. In particolare, in occasione dell’imminente compleanno della “Venere Nera“, l’imprenditore si lascia andare in un’intervista con il settimanale Chi.

Le parole di Flavio Briatore

Il prossimo 22 maggio sarà il cinquantesimo compleanno di Naomi Campbell. È per questa occasione che Flavio Briatore svela un’immagine nuova della sua ex compagna. Proprio in un’intervista con il settimanale Chi si racconta di una donna forte e unica, quasi irraggiungibile. D’altra parte, i due ebbero una relazione di tre anni che ai tempi richiamò l’attenzione di molti paparazzi.

Dalla loro separazione è ormai passato del tempo, ma Briatore afferma l’esistenza di una forte amicizia. Le parole spese per Naomi nell’intervista, infatti, sono piene di dolcezza e mostrano una visione inedita della super top model. Un messaggio importante nelle parole dell’uomo: “per giudicare una persona e i suoi gesti bisogna prima conoscere la sua storia”.

Una nuova immagine di Naomi Campbell

Flavio Briatore afferma al settimanale Chi: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito.

Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita”. L’uomo descrive una donna unica per bellezza e per carattere. Soprattutto, però, da questa intervista emerge una donna dal cuore tenero.

Naomi Campbell, una donna unica

La carriera della “Venere Nera” raggiunge grandi traguardi: tra passerelle, cinema e musica, è conosciuta in tutto il mondo. Tuttavia dietro questa immagine, nella visione di Briatore, si cela una donna speciale e unica. “Quando lei sfilava, si girava anche la passerella.

Oggi non c’è nessuno come lei – prosegue Briatore al settimanale Chi – prima di parlare di Naomi, bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda“.

