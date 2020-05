Le Iene in onda fino alla fine di giugno senza Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: è l’indiscrezione lanciata dal sito DavideMaggio.it, secondo cui i due conduttori resterebbero fermi fino a eventuale ritorno a settembre.

Le Iene in onda senza la coppia Savino – Marcuzzi

L’emergenza Coronavirus e lo stop imposto dalla presenza di un caso di positività in redazione, diverse settimane fa, hanno spinto l’architettura della trasmissione verso un taglio “blindato”, senza pubblico e con una sola puntata a settimana, il martedì in prima serata.

Una versione ristretta che, secondo quanto riferito da DavideMaggio.it, sarebbe stata confermata fino alla conclusione della stagione (attualmente fissata al prossimo 23 giugno).

Il prolungamento per recuperare le puntate in arretrato, dopo l’interruzione del format causa Covid, non sarebbe quindi teatro di alcun cambiamento rispetto all’assetto andato in onda finora da quando sono scattate le misure anti-contagio.

Le Iene non raddoppia: stando a quanto emerso, non ci saranno due appuntamenti settimanali e quindi niente puntata del giovedì. Almeno fino alla fine di questa edizione. Ciò significherebbe che la coppia Savino – Marcuzzi starebbe ferma, almeno per questo giro finale.

Inviati conduttori del programma

Al timone della trasmissione, ogni martedì, restano i 6 inviati che il pubblico ha dimostrato di apprezzare anche nei panni di conduttori. Nel corso dell’emergenza Coronavirus, infatti, ogni appuntamento è presentato da un trio tutto al maschile e uno tutto al femminile che si alternano, di settimana in settimana, davanti alle telecamere di Italia 1.

Si tratta dei volti di Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma e Nina Palmieri, Veronica Ruggieri, Roberta Rei. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a settembre potrebbero tornare in scena proprio Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Nel frattempo, la conduttrice sembra immersa nel suo nuovo progetto, “Luce by Alessia Marcuzzi”, che sui social sta già incassando un importante bacino di consensi e attenzione. Si tratta del suo debutto nella galassia del beauty, con la sua prima linea di prodotti skincare al pre-lancio il 14 maggio 2020.