Il lockdown diventa un pretesto per abbandonarsi alla passione per Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Sposati da 25 anni i 2 artisti non hanno affatto subito il peso della convivenza h 24 dovuta alla quarantena forzata. Anzi ne hanno approfittarsi per ritagliarsi momenti bollenti in orari improponibili, che hanno rischiato di sottrarre tempo al lavoro.

È stata la stessa Izzo a raccontarla in un’intervista rilasciata alla rivista F., in cui ha anche spiegato che l’idea di separarsi dal marito non le piace affatto.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Fanno coppia da ormai più di 30 anni, sposati nel 1995 Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono inseparabili.

Entrambi legati in precedenza da altro matrimonio, lei con Antonello Venditti da cui ha avuto un figlio Francesco, mentre lui ha avuto la figlia Sarah dalla prima moglie Flavia.

Finite le relazioni precedenti si sono trovati per non lasciarsi più ed oggi sono ancora una coppia affiatatissima e inseparabile. “Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo.

spiega Simona a F. “Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta!“. Tra l’altro Simona descrive il suo Ricky come l’uomo perfetto da avere accanto in casa. “Sa aggiustare la lavatrice e far funzionare bene il forno. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi“.

La quarantena bollente

E la passione durante questa quarantena si è rivelata più accesa che mai. “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio “ci gira” meglio“. Ma non manca qualche senso di colpa nei confronti del lavoro.

Entrambi infatti stanno lavorando ad un progetto televisivo la cui scrittura non si è mai fermata. “A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile“.

