Ciao Ezio ❤️ ma questo non lo posso accettare… troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza . . E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso . @eziobosso