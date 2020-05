Gemma Galgani, una delle protagoniste più conosciute del programma Uomini e donne di Maria De Filippi, ha voluto fare alcune precisazioni in merito al proprio aspetto fisico. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, avrebbe dichiarato di non aver mai fatto ricorso a punture o altri interventi estetici. Fatta eccezione per quello per correggere un problema ortodontico agli incisivi. Per il resto, ha sottolineato ancora la Galgani, il fisico che può sfoggiare a 70 anni è dovuto solamente all’impegno e al semplice fatto di mantenersi in forma.

Tutto merito del lavoro

L’intervento agli incisivi a cui si riferisce Gemma Galgani è del resto cosa nota da tempo.

È avvenuto grazie a Selfie – Le cose cambiano, il programma televisivo di Canale 5 che permetteva a vip e persone comuni di correggere i propri difetti estetici. Anche in passato la protagonista del Trono Over aveva associato la forma fisica al suo lavoro, che la vede ancora oggi molto impegnata. “Il mio lavoro mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole – aveva raccontato al settimanale Visto. “Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e questo movimento aiuta la mia forma fisica” aveva anche aggiunto.

Una vita nei teatri torinesi

La Galgani, infatti, lavora per uno dei principali teatri di Torino, il Colosseo, dove ricopre il ruolo di direttrice di sala. Rileggendo il suo curriculum si ha certamente la sensazione di un percorso professionale non comune. Grazie a Giuseppe Erba, storico impresario teatrale torinese, era arrivata a confrontarsi con mansioni di particolare responsabilità, come la direzione del Teatro Alfieri. “Con Erba ho fatto di tutto, dalla cassiera all’archivista, dall’addetto stampa al direttore dell’Alfieri”, aveva ricordato in un’intervista a La Stampa.

Successivamente ha lavorato per Radio Capital, ha gestito un ristorante, sempre nella sua Torino, ed è stata project manager di un resort nel parco della Mandria. Una vita piena e avventurosa, insomma, di cui la fama televisiva ha rappresentato solo l’ultimo tassello.

