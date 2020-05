Durante la sua lunga carriera, Eleonora Giorgi ha lavorato al fianco di bellissimi attori che avrebbero fatto perdere la testa a qualsiasi donna ma non all’attrice. Infatti, come lei stessa ha racconato, un solo uomo le ha fatto palpitare il cuore durante il lavoro. Scopriamo insieme quando è successo e chi è il personaggio famoso.

Eleonora Giorgi e Adriano Celentano

Eleonora Giorgi, durante una lunga intervista al settimanale Chi, ha rivelato che, tra i suoi vari partner maschili sul set, un solo uomo le ha fatto perdere la testa. Infatti, come ha spiegato l’attrice, “quel brivido lungo la schiena” l’ha provato solo recitando con il Molleggiato: Adriano Celentano.

“Adriano è uno degli uomini più sexy che abbia mai conosciuto. Ma lui è quasi inconsapevole di esserlo: ha un sex appeal “involontario”. E io l’ho sperimentato sul set, nel 1979, mentre giravo con lui una scena del film Mani di velluto“.

“Adriano Celentano mi toccò il seno“

Ma quale fu la scena che fece sussultare l’attrice? Il momento “incriminato” è quello in cui ad Adriano Celentano cade la spazzola con cui stava lavando l’attrice che faceva il bagno nella vasca e, lui, allungando la mano per raccoglierla, le toccò il seno.

“Per me, in teoria, era una scena come tante altre che avevo girato. Ma Adriano aveva questa mano così bella e il suo tocco era così dolce, che, quando ha sfiorato il mio seno, mi ha dato una sensazione che non ho mai dimenticato. Una sensazione che non ho mai provato, ne’ prima ne’ dopo, girando scene “audaci” con altri partner“.

Il tradimento consumato sul set?

Nel 1979 l’attrice stava per sposare l’editore Angelo Rizzoli, mentre il cantante era già sposato con Claudia Mori.

Tra Eleonora e Adriano non ci fu dunque nulla, nessun tipo di flirt, ma è rimasto comunque un dolce ricordo per la Giorgi. “No, sia che Adriano ci siamo comportati bene. Certo, non nego che in un angolo remoto del mio cervello un pensiero l’ho fatto, ma è rimasto un pensiero e non è mai diventato altro. Credo nella fedeltà e non avrei mai tradito mio marito: lo avrei trovato oltraggioso”.

Approfondisci:

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, perché non stanno più insieme?

Eleonora Giorgi dice la sua su Clizia Incorvaia, nuova fiamma del figlio Paolo