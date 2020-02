Figlio di Eleonora Giorgi e fratello dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: chi è e cosa fa nella vita Andrea Rizzoli?

Chi è Andrea Rizzoli

Classe 1980, Andrea Rizzoli è nato dalla storia d’amore fra Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli. La coppia, convolata a nozze nel 1979, ha dato alla luce il figlio Andrea, per poi separarsi l’anno seguente per via di alcuni scandali che hanno coinvolto il padre, spingendo la donna ad allontanarsi dalle scene per un po’ di tempo.

In seguito l’attrice si è risposta con Massimo Ciavarro, dalla cui relazione è nato appunto Paolo, l’attuale concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Molto legati, ma allo stesso tempo molto diversi, i due fratelli hanno deciso di intraprendere due differenti percorsi lavorativi. Se da un lato Paolo Ciavarro percorre la strada che porta al mondo dello spettacolo, dall’altro canto Andrea è molto più riservato. Non a caso non ha nemmeno un profilo social e di lui si hanno davvero poche notizie. Sembra comunque che si dedichi alla professione di dj ed imprenditore.

La storia d’amore con Alice Bellagamba

Lontano dal mondo dello spettacolo, Andrea Rizzoli è finito qualche anno fa al centro della cronaca rosa per via della sua storia d’amore con Alice Bellagamba. I due, infatti, sono convolati a nozze nel 2014, salvo poi separarsi poco dopo la luna di miele per volontà della stessa ballerina.

Come dichiarato da Alice Bellagamba nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: ‘Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli’. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto”.