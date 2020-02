Paolo Ciavarro è fortemente legato ai suoi genitori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Il volto di Forum si è confidato con Antonio Zequila in un momento di relax ed ha raccontato di avere un unico rammarico legato alla sua famiglia: non rammentare momenti di sua madre e suo padre insieme.

I genitori di Paolo Ciavarro al GF Vip

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno rappresentato delle icone del cinema degli anni ’80. La loro storia d’amore, nata sul set di Sapore di mare 2, è durata 12 anni e dal loro sentimento è nato Paolo Ciavarro. Il concorrente gieffino è recentemente stato al centro delle storie del Grande Fratello Vip, specialmente a causa della sua relazione con Clizia Incorvaia.

I genitori di Paolo sono entrati nella casa più spiata d’Italia qualche settimana fa, per salutare il figlio e conoscere la sua “nuova fidanzata”. Nel momento dell’incontro era emerso una relazione confidenziale con la mamma apprensiva ed un atteggiamento scherzoso con il padre, che appariva più sereno di Eleonora circa le vicende amorose del ragazzo. Recentemente Paolo si è confidato con Antonio Zequila in sauna, raccontandogli come vive i rapporti con i suoi genitori.

La confessione di Paolo Ciavarro

“Io ho capito qua dentro che mi devo vivere di più i miei genitori, soprattutto mia madre”, così Paolo ha esordito, confidando ad Antonio di volere incrementare i rapporti con la sua famiglia. Ciavarro ha dichiarato di andare ogni domenica a trovare la Giorgi ma di aver deciso di trascorrere ancora più tempo con la mamma, esplicitando il desiderio di viaggiare insieme a lei, per poter conservare ricordi che gli rimarranno nel tempo.

Paolo ha poi affermato di avere un rapporto freddo con Eleonora, per quanto concerne la fisicità ma ci ha tenuto a sottolineare la grande amicizia che c’è tra loro, definendo la donna la sua colonna portante. Con Massimo, invece, il ragazzo ha meno dialogo, ma i sentimenti tra i due pare che si palesino attraverso quelli che lui ha definito “i fatti”. L’attore è stato un padre molto presente per Paolo, lo ha portato sui set dei suoi film e gli ha permesso di viaggiare molto.

Il rammarico per i ricordi mancati

“La cosa che mi dispiace di più sai qual è? È non avere ricordi di loro insieme”. Il concorrente ha raccontato al suo compagno di avventura che, nonostante l’ottimo rapporto che leghi i genitori, i due si sono separati quando lui era un bambino e dunque anche se ha memoria di loro nella stessa abitazione, sono sempre delle scene distinte, in cui la madre si occupa di una cosa ed il padre, separatamente, di un’altra. Paolo ha poi concluso il discorso dichiarando fieramente la sua indipendenza: “Il giorno in cui sono andato a lavorare sono andato a vivere da solo e non ho chiesto più niente ai miei genitori”.

Una confidenza molto personale e dei propositi che ci auguriamo il giovane gieffino mantenga una volta lasciata la casa.