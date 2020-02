All’interno della casa del Grande Fratello Vip è scattata una passione intensa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia davanti agli occhi dei telespettatori.

E se tutti parlano già di amore, di parere diverso è la madre del giovane, Eleonora Giorgi, che si dichiara scettica riguardo alla loro storia d’amore.

Il parere di Eleonora Giorgi sulla passione tra i 2 giovani

In un’intervista a Chi, Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, ha voluto commentare uno degli argomenti più discussi negli ultimi giorni del Gf Vip, e cioè i baci romantici tra il figlio e Clizia Incorvaia.

“Le dico solo che ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio. Clizia e Paolo sembravano due adolescenti al primo appuntamento. In quel bacio non c’era carnalità, ma solo tanta dolcezza e purezza” racconta l’attrice.

Ma aggiunge di avere dei dubbi sul rapporto tra i 2 innamorati: “Stando a quel che vedo, non credo di essermi sbagliata. Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati”.

Secondo la Giorgi i 2 hanno percorsi di vita troppo differenti per essere conciliati: “Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, ma vedo anche 2 ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi.

Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo”.

Chi sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

In effetti all’interno della coppia ci sono percorsi di vita molto differenti. Paolo Ciavarro è il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e nonostante la fama dei genitori non ha subito puntato alla carriera televisiva, dove è approdato solamente da pochi anni come volto del programma Forum.

Clizia Incorvaia è invece stata al centro di numerosi dibattitti televisivi per le accuse reciproche con l’ex Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, e il presunto tradimento ai suoi danni con Riccardo Scamarcio. I 2 si sono conosciuti solamente all’interno della casa e da lì a breve è scoppiata subito la passione.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Tiberio Carcano: ecco con chi si frequentava Clizia Incorvaia prima del GFVip

Salvo Veneziano contro Barbara Alberti: “Il suo ritiro dal GF Vip una farsa”