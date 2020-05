Puntuale come ogni giorno è arrivato il bollettino della Protezione Civile con tutti i dati aggiornati. Domani la Fase 2 entrerà nel vivo, con l’inzio delle prime riaperture tra attività commerciali, centri estetici, parrucchieri… come annunciato dal Presidente Conte in conferenza stampa nella serata di sabato.

Il bollettino del 17 maggio

C’è una prima buona notizia nel nuovo bollettino, cala ancora il numero dei decessi, oggi ne sono stati contati 145 (per un totale di 31.908), calano anche i contagi che scendono a quota 675, per un totale di 225.435. I guariti invece sono 2.366, per un totale di 125.176, mentre continuano a migliorare i dati relativi ai ricoverati in terapia intensiva.

Si contano infatti 762 ricoverati su 10.311 in ospedale.

