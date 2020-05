In attesa del 18 maggio per le riaperture, ecco il nuovo bollettino della Protezione Civile che mostra dati sempre più incoraggianti.

Il bollettino del 16 maggio

Continua l’andamento discendente dei dati, a partire dai decessi che sono in calo, oggi se ne contano 153 (per un totale di 31.763); un dato che non si vedeva dallo scorso 8 marzo. Aumentano i guariti, che raggiungono 120mila persone in totale, con una media di 2mila persone al giorno (oggi 2605).

Calano anche le persone ricoverate in terapia intensiva, oggi se ne contano -33 (775 in totale), ricoverate con sintomi invece sono 10400 (-392), mentre in isolamento domiciliare si contano 59.012 persone.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è di 224.760 persone.

