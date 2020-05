Mara Venier regina indiscussa negli ascolti della domenica: i dati del 17 maggio scorso premiano la conduttrice di Domenica In, ma la Rai ha un altro motivo per festeggiare. La coppia Tiberio Timperi – Monica Setta incassa il record di share dell’intera giornata televisiva, lasciandosi alle spalle Barbara d’Urso.

Mara Venier regina indiscussa della domenica

Mara Venier ha conquistato un importante bacino di consensi nella puntata di Domenica In del 17 maggio scorso (quella in cui è tornata in scena Pamela Prati), arrivando a piazzarsi in testa come regina indiscussa di ascolti.

La formula della conduttrice si è rivelata vincente non solo nella sua fascia oraria ma nell’intera giornata televisiva, andando a incorniciare la 36esima puntata del format domenicale Rai con uno straordinario successo.

3.045.000 telespettatori nella prima parte, con uno share del 17,70% di share, mentre nella seconda parte della trasmissione ha intrattenuto 2.511.000 telespettatori, con share pari 17,85%.

Barbara d’Urso, con il suo Live – Non è la d’Urso, si è posizionata in testa alla prima serata tv, con un picco di quasi 3 milioni di telespettatori e il 22% di share.

Mediamente, il talk di Canale 5 ha registrato il 12,6% di share e 2.252.000 telespettatori.

Doppio record per Tiberio Timperi e Monica Setta

Ma sopra il dato di share di Carmelita brilla in assoluto la coppia formata da Tiberio Timperi e Monica Setta, al timone di Uno Mattina in famiglia, che ha incassato il record dell’intera giornata televisiva di domenica 17 maggio, portandosi in testa a tutte le trasmissioni con un’importante percentuale.

Prima parte della domenica mattina con 25,5% di share e 1.408.000 telespettatori, e una seconda parte di assoluto rilievo con il 24,2% e 2 milioni di persone davanti al piccolo schermo.

Un successo bis per i conduttori di Uno Mattina in famiglia, e in rapida successione visto che anche sabato 16 maggio, appena un giorno prima, hanno incassato il primo posto nello share sull’intera programmazione televisiva.

Non c’è dubbio che i conduttori Rai e Mediaset, Timperi, Setta e d’Urso in testa, stiano già mettendo mano ai prossimi appuntamenti delle loro trasmissioni per garantirsi un posto di spicco negli esiti degli ascolti.