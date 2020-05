Fiocco rosa in casa Fantini-Valli. Beatrice è appena diventata mamma per la terza volta e la notizia ha subito rallegrato gli animi dei suoi fan in questo difficile periodo segnato dall’emergenza Coronavirus.

Nell’ultima foto postata insieme alla neonata, la Valli ha fatto anche un annuncio particolare e inaspettato e una richiesta diretta al suo attuale compagno, Marco Fantini.

La dolce foto su Instagram che fa impazzire i follower

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne Beatrice Valli ha dato alla luce la piccola Azzurra, la seconda figlia avuta dal compagno Marco Fantini. La notizia aveva fatto il giro del web ed ora l’influencer vuole condividere la gioia del momento con i moltissimi fan.

Nell’ultima foto di Instagram, Beatrice appare sorridente con in braccio la neonata. Ma quello a colpire di più è la didascalia dell’immagine. “Sono pronta per il 4°, Marco” annuncia la giovane mamma. Poi aggiunge: “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”, confessa in questa momento emozionante.

Insomma l’ex corteggiatrice si dichiara così felice ed entusiasta che sarebbe pronta già ad un altro figlio.

Intanto lo scatto ha ricevuto moltissimi like e commenti di auguri da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

Il dolce post di Beatrice Valli su Instagram

L’amore sbocciato davanti alle telecamere

In effetti la vita di Beatrice Valli sembra veramente essere decollata dopo la sua partecipazione al programma Uomini e Donne. Prima della televisione ha avuto una storia importante con il calciatore Nicolas Bovi, da cui ha avuto il suo primo figlio, Alessandro.

Ma è nel 2014, quando partecipa allo show di Maria De Filippi, che trova il vero amore.

La giovane esce infatti dal programma insieme al tronista Marco Fantini, che la sceglie come compagna. Dal loro amore nasce nel 2017 la seconda figlia, Bianca, che adesso si trova in compagnia della nuova sorellina Azzurra.

Insomma l’amore tra i 2 protagonisti di Uomini e donne sembra essere resistente più che mai, come dimostrato dai numerosi post sui social e l’arrivo di una nuova figlia sembra legarli ancora di più.

