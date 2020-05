Spiacevole incidente per Elisabetta Gregoraci che ha raccontato sui social di aver inavvertitamente allagato il bagno della sua casa a Montecarlo. La showgirl è stata costretta a porre rimedio velocemente alla situazione. La conduttrice di Battiti Live ha anche parlato, in una recente intervista, di come ha vissuto il lockdown insieme a suo figlio Nathan che ieri ha accompagnato la mamma a fare un passeggiata anche se, come ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram, non ne sembrava molto entusiasta. Durante l’intervista, la conduttrice non ha voluto commentare le voci su un possibile riavvicinamento con il suo ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci alle prese con il bagno allagato

Elisabetta Gregoraci ha involontariamente allagato il bagno di casa sua dimenticando il rubinetto dell’acqua aperto. La showgirl ha pubblicato un video sui social in cui ha mostrato il pavimento allagato mentre raccoglieva l’acqua. La modella ha raccontato sui social ai suoi followers: “Ragazzi mi si è allagato il bagno! Ho dimenticato l’acqua aperta!“.

Elisabetta Gregoraci ha anche ironizzato sull’accaduto dicendo: “Sono un genio!“. Per fortuna, l’ex conduttrice di Made in Sud ha immediatamente rimediato asciugando l’acqua con un mocio, come ha mostrato lei stessa nei video postati sul suo profilo.

Una piccola dimenticanza che, per fortuna, non ha avuto conseguenze degne di nota sull’abitazione della showgirl.

Due fotogrammi dei video postati da Elisabetta Gregoraci sul suo profilo dopo aver allagato il bagno. Fonte: fotogramma del video pubblicato da Oggi

Il lockdown di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver risolto l’imprevisto del bagno allagato, Elisabetta Gregoraci ha postato un video in cui lei e suo figlio Nathan passeggiano. La showgirl ha scherzato sull’espressione non proprio contenta del bambino: “Passeggiata con la mamma con tanto entusiasmo“.

Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan hanno vissuto insieme la fase del lockdown e la showgirl ha raccontato, durante una recente intervista rilasciata a Oggi, come hanno trascorso questo periodo. La modella ha rivelato: “La cosa più divertente è rifugiarci in cucina a preparare torte e biscotti“. Sulle voci circolate tempo fa su un possibile riavvicinamento con il suo ex marito e padre di Nathan, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci non si è per nulla sbilanciata e ha chiuso l’argomento dicendo: “A questo non rispondo, mi spiace“.

Un “no comment”, quindi, che sembra allontanare definitivamente le indiscrezioni trapelate.

Un fotogramma del video postato su Instagram da Elisabetta Gregoraci in cui lei e suo figlio Nathan passeggiano insieme. Fonte: Instagram Elisabetta Gregoraci

*Immagine in alto: Instagram Elisabetta Gregoraci