Flavio Briatore sta passando la quarantena da Coronavirus a Montecarlo, dove vive anche la ex moglie Elisabetta Gregoraci col figlio Nathan Falco. Questa vicinanza ha permesso a Briatore di trascorrere questo isolamento in modo sereno e in un intervista emerge tutta la stima che ancora prova per la showgirl, con la quale era stato paparazzato all’uscita da un hotel, e l’amore per il figlio.

L’affetto tra Briatore e Elisabetta Gregoraci

Un grande affetto lega Flavio Briatore al figlio Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore, intervistato da Oggi, dice: “È una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine”.

In questo modo, Briatore è riuscito a vedere spesso anche il figlio Nathan: “Non sono mai stato così a lungo in casa come ora. Nathan sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”.

Del figlio, l’imprenditore ha rivelato al tabloid: “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa”, un comportamento che l’ha portato a riflettere.

Durante l’intervista, Briatore avrebbe fatto anche una gaffe, riferendosi alla showgirl come sua “moglie“. Come riportato dalle anticipazioni dell’intervista, Briatore avrebbe detto. “Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino“. In realtà, i due sono separati da tempo ma questo è sintomo di un rispetto reciproco che ancora li lega anche se i fan non hanno smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra Briatore e la Gregoraci.

Le preoccupazioni per la situazione italiana

Flavio Briatore, sempre ad Oggi ,ha affermato di avere molto tempo libero, a causa del fermo delle attività.

L’imprenditore, in queste settimane, è intervenuto più volte in programmi televisivi, molto critico verso il governo, per dare il suo parere in merito alla situazione economica dovuta al Coronavirus. Il suo ultimo intervento risale a Non è l’Arena, nella puntata del 3 maggio, dove ha espresso le sue preoccupazioni per il futuro dell’Italia. “Viene da piangere. Il Governo non si rende conto che stanno aumentando i poveri in Italia”.

Briatore, si riferisce agli artigiani, i ristoratori, gli albergatori e tutte quelle categorie che si sono dovute fermare per la pandemia. E, esprime il suo disagio sul fatto che le persone, trovandosi senza reddito, non possano più pagare le tasse.

Approfondisci:

Elisabetta Gregoraci dopo Flavio Briatore: “Tutti temono il confronto con lui”

Flavio Briatore contagiato dal Coronavirus? “Sono stato malissimo”

Flavio Briatore: fine della storia con Benedetta Bosi, lasciata con un messaggio