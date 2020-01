Sembrava di nuovo a rischio il rapporto tra gli ex coniugi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo le dichiarazioni della showgirl sulla presunta relazione dell’imprenditore con la giovanissima Bosi. E invece adesso i paparazzi li hanno beccati di nuovo insieme.

La foto, scattate all’uscita di un albergo, hanno subito riacceso la curiosità dei fan della coppia. Più passa il tempo dal fatidico divorzio e più cambia lo scenario del loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il divorzio

Dopo una prima fase di allontanamento, a seguito della separazione, Elisabetta e Flavio Briatore hanno deciso di comune accordo di riavvicinarsi.

La motivazione era mettere al centro di tutto la serenità del figlio Nathan Falco. E così l’occasione ufficiale fu la festa di compleanno del figlio, dove si prestarono anche a foto di famiglia con la torta.

La ritrovata sintonia è proseguita quest’estate, quando gli ex coniugi sono stati sorpresi in yacht assieme, per trascorrere le vacanze con il figlio. Poi qualche settimana fa poi i commento di Elisabetta sul flirt dell’ex con la 20enne Bosi. “Fa rabbrividire“, rispose ad un utente su Instagram che le chiedeva un parere sul gossip.

Insieme senza Nathan

Proprio quelle parole scritte sui social avevano lasciato presagire un nuovo attrito e conseguente allontanamento. Poi lo scoop di Diva e Donna. Il settimanale ha pubblicato le foto dei due ex insieme, ma stavolta senza Nathan. Un incontro che quindi prescinde dalla necessità di preservare un clima sereno per il figlio.

La coppia è stata immortalata all’uscita di un hotel del capoluogo meneghino. L’intesa è innegabile, i due si guardano e sorridono in perfetta sintonia.