Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, dopo le vicissitudini giudiziarie del fratello Francesco è ora alle prese con questioni di cuore. L’emergenza Coronavirus ha fatto rinviare il matrimonio con la compagna Giglia Marra. La quarantena ha già permesso qualche prova di convivenza forzata, ma in pentola bollono altri piani.

Federico Zampaglione e Giglia Marra in attesa del fatidico “sì”

Tanti sono i matrimoni e le cerimonie saltate a causa della situazione pandemica. Non fanno eccezione neppure quello che si sarebbe dovuto celebrare tra il cantante Federico Zampaglione e l’attrice Giglia Marra. Al settimanale Oggi, ha raccontato: “Avevamo anche scelto il mese, agosto, e il luogo, la Puglia.

Ora abbiamo tutto il tempo di progettarlo per bene. Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”. L’attrice ha saputo reggere il confronto con Claudia Gerini, ex compagna di Federico Zampaglione. Insieme i due avevano avuto anche una bambina. “All’inizio c’era un po’ di imbarazzo – confessa – poi abbiamo rotto il ghiaccio: facevamo un sacco di cose tutti insieme prima di questo virus”.

Si aspetta anche una cicogna?

Tra Giglia Marra e Federico Zampaglione la love story è iniziata quattro anni fa, grazie a un incontro provvidenziale in un locale di Roma. L’attrice era lì insieme a un’amica. “Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima – rivela – eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza“. La convivenza durante il periodo di quarantena è andata bene a parte qualche piccola scaramuccia. “Lui mi accusa di essere una maniaca dell’ordine, io l’ho incoronato re delle briciole – si legge dall’intervista su Oggi – Vive nel suo mondo d’artista, lascia tutto in giro.

Lo strozzerei!“.

All’orizzonte potrebbe profilarsi l’arrivo di una cicogna? Pare proprio che un figlio o una figlia sia nei programmi della coppia. “Sì, ci stiamo lavorando – ammette Giglia Marra – Anche se non è propriamente un lavoro. O sbaglio?“. La famiglia Zampaglione-Marra quindi potrebbe allargarsi molto, molto presto.

