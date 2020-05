Cucina che passione! A quanto sembrerebbe, nella famiglia Parodi Benedetta non è l’unica appassionata di ricette. Questa volta tocca alla sorella maggiore Cristina farsi ritrarre intenta a preparare qualcosa di buono da mangiare.

In una serie di foto pubblicate in un post sul profilo personale Instagram, Cristina Parodi appare sorridente e intenta a cucinare quello che sembra un vero e proprio pranzo di famiglia. In uno degli scatti, sullo sfondo si vede il marito Giorgio Gori e possiamo ipotizzare un ritorno alla vita familiare pre-emergenziale.

Una semplice ma buonissima pasta al pomodoro

Non siamo tanto abituati a vederla in situazioni casalinghe e informali, per molti Cristina Parodi è ancora il volto storico del TG5, o la conduttrice elegante che un tempo conduceva Verissimo.

Eppure chi la segue su Instagram ha imparato a conoscere una Cristina diversa da quella che appare sul piccolo schermo. Ne è un esempio il post pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram.

Sul social, infatti, condivide un momento di intimità con i suoi follower e svela una piccola abitudine familiare: “La domenica a pranzo preparo sempre gli spaghetti al pomodoro che però, a detta della mia famiglia, sono i migliori del mondo!

”.

E arrivano anche i complimenti della sorellina Benedetta

Qualcuno si starà chiedendo se Cristina Parodi ha intenzione di “fare le scarpe” alla sorella Benedetta. È la diretta interessata a smentire queste insinuazioni precisando: “Non ho grande fantasia in cucina (quella è andata tutta a @ziabene)”; insomma, come si suol dire, a ognuno il suo.

Non molto tempo dopo aver menzionato Benedetta Parodi, il profilo Instagram della sorellina, arriva proprio il suo commento affettuoso. Riferendosi agli spaghetti al pomodoro cucinati dalla sorella afferma: “Brava Cri!

Anche io li ho mangiati e sono buonissimi”.

Cristina Parodi durante il pranzo con la famiglia. Fonte Instagram

