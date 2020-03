La conduttrice Cristina Parodi ha condiviso su Instagram la foto di una delle sue videochiamate collettive insieme ai suoi 3 figli: Benedetta, Angelica e Alessandro. La foto, dal titolo La mia famiglia al tempo del Coronavirus, ritrae una situazione comune attualmente a molte famiglie italiane in questo momento in “quarantena forzata” per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Cristina Parodi in isolamento a Bergamo

Tutti noi abbiamo dovuto adattarci ad una nuova quotidianità, un po’ strana e a volte un po’ solitaria, quella dei rapporti sociali virtuali. Per rimanere vicini, ma senza vedersi, si è passato ai rapporti sociali via Skype.

Lo dimostra questa foto della Parodi in isolamento a Bergamo, una tra le città più colpite dall’emergenza sanitaria, con suo marito Giorgio Gori, sindaco della città. La didascalia del post riporta gli hashtag #lontanimavicini #telefonatadellasera #chevogliadiabbracciarvi che racchiudono dei sentimenti condivisi in questo momento da tutti, famiglie e non.

La foto posta su Instagram da Cristina Parodi

Parodi testimonial per Cesvi Onlus

Cristina Parodi, come altri personaggi influenti quali Chiara Ferragni e Fedez, sta sfruttando in maniera costruttiva il suo status di popolarità facendosi portavoce di un progetto destinato ad un bene comune.



La conduttrice infatti sta facendo da testimonial per la campagna di raccolta fondi promossa da Cesvi Onlus, un’organizzazione umanitaria che si occupa di diritti umani e sviluppo sostenibile. I fondi sono destinati al supporto della terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, carente al momento di ventilatori, monitor e dispositivi per la sicurezza personale a causa dell’emergenza in corso.

