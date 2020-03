La raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez con una donazione da 100mila euro per rafforzare la terapia intensiva fa discutere e divide, tra chi sostiene la bella iniziativa e chi la contesta.

In particolare ad innescare un’accesa polemica sulla bella iniziativa è una ballerina e showgirl molto nota alla tv ma anche al popolo del web, Heather Parisi.

Il tweet che ha scatenato la polemica

La showgirl ha voluto dire la sua sulla raccolta fondi organizzata dai coniugi Ferragnez su Twitter: “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus”.

Fedez: “Ma tu al posto di lamentarti, che stai facendo?”

Al polemico tweet è arrivata subito la risposta di Fedez che, in un diretto e duro tweet scrive: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che mi***ia stai facendo? Le coreografie?”

Tweet di risposta di Fedez

Lorella Cuccarini aveva sostenuto la campagna

Ad innescare o fomentare la discussione potrebbe essere stato il sostegno di Lorella Cuccarini, che come altri vip, e sempre a mezzo social, ha speso parole lodevoli per la proposta lanciata dai Ferragnez: “ Bellissima iniziativa @ChiaraFerragni e @Fedez! Ogni piccolo aiuto può fare la differenza, se siamo in tanti!“

Il sostegno di Lorella Cuccarini

Come sappiamo, da tempo, tra le due grandi ballerine i rapporti non sono ottimi e si vocifera che potrebbe esser stato proprio il sostegno della Cuccarini a provocare la dura reazione della Parisi.

Seguiremo attentamente le informazioni e gli aggiornamenti sulla situazione del coronavirus in ogni suo aspetto, polemiche incluse.

