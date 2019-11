L’attrito tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, che si trascina ormai da anni, ha spesso occupato le pagine del gossip, e Pippo Baudo interviene nel merito di una frattura che si è fatta sempre più profonda e apparentemente insanabile. Il conduttore, che ha lanciato le showgirl nel piccolo schermo, ha parlato della questione senza peli sulla lingua.

Guerra Cuccarini – Parisi: parla Baudo

Pippo Baudo non le manda a dire e interviene, senza troppi giri di parole, su quella che è la battaglia eterna tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Entrambe hanno vissuto un importante capitolo della loro carriera al fianco del celebre conduttore, condividendo il palcoscenico in più occasioni all’alba del loro successo.

Eppure, quello che sembrava un perfetto equilibrio tutto al femminile – almeno agli inizi del loro percorso – si è incrinato fino a sfociare in una lite che si trascina da tempo, con botta e risposta lividi che restituiscono al pubblico l’istantanea di una rottura insanabile.

C’è un’apparente distanza siderale tra le due donne, su cui Pippo Baudo ha espresso il suo parere ai microfoni di CR4, la trasmissione di Piero Chiambretti.

Alla domanda su come sia nata la querelle tra le showgirl, il presentatore ha risposto con tono piuttosto affranto: “Non lo capisco, sinceramente non comprendo.

Sono due mie creature, voglio bene a entrambe alla stessa maniera“.

L’appello del conduttore alle sue ‘creature’

Pippo Baudo non ha nascosto un certo alone di dispiacere sulla situazione conflittuale che si è innescata tra la Cuccarini e la Parisi, e ha deciso di rivolgere un appello a entrambe: “Mi auguro che facciano pace, che si capiscano, che si comprendano. Sono delle mamme, diventeranno nonne quanto prima, abbracciamoci“.

Poche settimane prima dell’intervento di Baudo nello show di Chiambretti, fu la stessa Heather Parisi a posizionare una pietra tombale sulla questione svelando la totale assenza di rapporti con la collega.

Ospite a Verissimo, la ballerina americana non aveva nascosto un glaciale punto di vista sulla vicenda: “Lei non è niente per me. Non fa parte della mia vita“.