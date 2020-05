The Show must go on, dovremmo dire, o ancora meglio, lo spettacolo deve ricominciare. L’emergenza Coronavirus ha segnato in maniera quasi del tutto indelebile gli ultimi mesi andando a mutare abitudini, ritmi ma anche le dinamiche all’interno di disparati ambiti. Toccato in maniera significativa anche il mondo dello spettacolo che, dove ha potuto, non ha smesso di lavorare rinunciando al pubblico e agli ospiti negli studi televisivi.

Dal teatro alla musica, dai protagonisti del palco a coloro che il palco lo allestiscono: sono tanti però coloro che hanno dovuto far fronte non solo ad uno stop lavorativo significativo ma anche a difficoltà economiche non da poco.

Nasce soprattutto dalla voglia di offrire un sostegno concreto l’idea di allestire uno Zelig Covid Edition, una maratona di comicità coniugata ad una raccolta fondi in sostegno degli artisti.

Zelig Covid Edition: la comicità in sostegno dei lavoratori

Torna, in periodo così delicato segnato dall’epidemia, uno dei programmi più seguiti di sempre e che, per l’occasione, sarà in diretta streaming come da tempora currunt. L’evento, atteso su natlivetv.com il venturo 30 maggio dalle 18.00 si chiama Zelig Covid Edition e al timone della conduzione non poteva che esserci una delle coppie storiche di Zelig, quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

“Il mondo della comicità con oltre 300 artisti e autori si unisce a sostegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo con una raccolta fondi – si legge sulla pagina Instagram di Vanessa Incontrada nel post in cui presenta l’evento – e la maratona #zeligcovidedition“.

Una maratona di comici guidati da Bisio e Incontrada

Anche Claudio Bisio, sempre sulla propria pagina Instagram, ha voluto lanciare il suo appello annunciando l’imminente evento: “Eccoci qui, è passato un po’ di tempo ma Vanessa Incontrada ed io saremo ancora insieme per una giusta causa!

Sabato 30 maggio condurremo uno spettacolo live Zelig Covid Edition, oltre a noi ci saranno numerosi colleghi e autori per raccogliere fondi a sostegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo.. vi aspettiamo!!!“.

