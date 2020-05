Veronica Peparini e Andreas Muller sembrano sempre più legati e c’è già chi parla di matrimonio dopo che è spuntato un anello al dito della coreografa.

Intanto nel web si rincorrono voci su una possibile gravidanza ed è la diretta interessata a rispondere attraverso i social e a dire la verità.

La rivelazione della Peparini nella diretta Instagram

Molto attiva sui social, la coreografa di Amici ha recentemente fatto una diretta su Instagram, come riportato da molti siti. Ha così approfittato dell’occasione per rispondere ai molti messaggi dei follower su una sua chiacchierata gravidanza.

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi” racconta la professionista “Non so perché… Cosa avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Forse perché Andreas aveva detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio” conclude ironica.

Veronica Peparini smentisce così fermamente la tanto discussa gravidanza da cui si parla da tempo sui social. Riguardo al rapporto con il ballerino, risponde alla domanda sulle possibili nozze: “Vedremo, mai dire mai”.

La coreografa rivela però di essere gelosa del suo Andreas: “Sono gelosa in modo normale, come tutte le donne. Quando tieni a qualcuno e sai quello che vale per te, sei geloso in senso buono” afferma.

Un amore nato in sala prove ad Amici

La coppia nasce nel 2017. Lei oggi ha 49 anni, mentre Andreas 24. L’amore sboccia all’interno del programma di Maria De Filippi Amici, giunto quest’anno alla sua 19esima edizione. Lei insegnante di ballo e coreografa, mentre lui concorrente come tutti gli altri.

Il talento di Andreas lo porterà a vincere la sua edizione, ma le strade dei 2 non si separeranno: infatti per molto tempo tengono nascosta la loro storia d’amore, che decidono di rivelare solo nel 2019 dopo vari mesi di gossip su di loro.

La relazione tra i 2 ha fatto molto parlare: non solo per la differenza d’età (25 anni), ma anche perché la donna ha alle spalle un matrimonio con 2 figli. Ma il rapporto tra Veronica e Andreas sembra oggi più deciso e robusto che mai. Intanto i fan della coppia aspettano il tanto chiacchierato matrimonio.

