“Il regalo speciale per me… Amore”. A tubare innamorata su Instagram è Veronica Peparini: l’insegnante di danza e coreografa ha postato sul social la fotografia dell’anello che ha appena ricevuto in dono.

Nessun mistero sull’artefice del regalo: è il suo fidanzato Andreas Muller, vincitore dell’edizione 2017 di Amici. La coppia sembra navigare serena e indifferente alle mille chiacchiere che ha attirato su di sé, complice la differenza di età e i diversi ruoli – insegnante lei, allievo lui – che i due ricoprivano all’interno della scuola di Amici.

L’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Proprio ad Amici di Maria De Filippi è nato il legame tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Lei, 49 anni e 2 figli nati dal precedente matrimonio, ha subito notato il talentuoso ballerino 23enne. Il tempo ha dato ragione all’insegnante: a maggio 2017 Andreas si è aggiudicato la coppa del programma condotto da Maria De Filippi. Terminato il talent show, l’intesa tra i due non è invece venuta ad affievolirsi: insieme hanno girato l’Italia per svolgere corsi e stage.

La loro relazione è stata ufficializzata solo nel maggio 2019, sebbene da tempo i pettegolezzi su una loro possibile love story fossero molto insistenti. Dal post rivelatore di maggio, in cui i due si scambiano un dolce bacio, il climax di tenerezze tra la Peparini e Andreas Muller ha messo a tacere i più maligni. La coppia sembra davvero affiatata e si supporta in momenti di tensione, come in occasione degli atti vandalici contro la macchina dei genitori di Andreas.

Veronica Peparini ha pubblicato su Instagram la foto dell’anello ricevuto da Andreas Muller

L’anello come prova d’amore

A riprova del loro amore si aggiunge oggi l’anello orgogliosamente mostrato da Veronica Peparini: un filo spinato tempestato di diamanti, simbolo di un legame che non può essere spezzato. I fan della coppia su Instagram si sono scatenati in una pioggia di cuoricini e auguri, c’è chi già parla di matrimonio ma per ora la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Amici 19 ai blocchi di partenza

Veronica Peparini non avrà in ogni caso molto tempo libero nelle prossime settimane per pensare agli eventuali fiori d’arancio. Domani, venerdì 28 febbraio, prenderà il via l’atteso serale di Amici 19. Conclusi gli appuntamenti pomeridiani, sono stati selezionati i 10 talentuosi ballerini e cantanti che nelle prossime settimane si sfideranno in prima serata su Canale 5. Il programma tv di Maria De Filippi si preannuncia denso di novità: una su tutte, l’addio alla tradizionale separazione in Squadra Bianca e Squadra Blu, con sfide dirette tra i concorrenti.

