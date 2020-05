A Domenica In Al Bano è scivolato in una clamorosa gaffe che ha subito fatto il giro del web. Il cantautore, in video-collegamento con Mara Venier, ha esposto il suo parere sull’emergenza Coronavirus, incappando però in un grave errore di storia. “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri“, la clamorosa affermazione.

Al Bano in video-collegamento con Domenica In

L’emergenza Coronavirus si sta lentamente affievolendo, anche se l’allerta su tutto il nostro Paese deve restare alta. La pandemia ha messo a dura prova la popolazione mondiale ma, ne è certo Al Bano, l’umanità riuscirà a sconfiggerla e a risollevarsi come ha sempre fatto in periodi di crisi e di emergenza.

Peccato, però, che per sottolineare questo importante concetto il cantautore pugliese sia incappato in un clamoroso scivolone. In video-collegamento con Mara Venier a Domenica In, Al Bano si è reso protagonista di una gaffe a sfondo storico che ha inevitabilmente fatto il giro del web, scatenando l‘ilarità degli utenti ma attirando a sé anche numerosi commenti polemici.

“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri“

Al Bano, omaggiato a Domenica In pochi giorni dopo il suo 77° compleanno, ha spiegato ai microfoni di Mara Venier: “L’uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, i virus, la spagnola, le guerre, i dittatori.

L’uomo ha sempre vinto. Alla fine, anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra“. Per poi scivolare in una clamorosa (e falsa) affermazione: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non riesce a distruggere quel piccolo, maledetto verme, microbo che si chiama Coronavirus.

Ce la faremo, sicuramente ce la faremo, bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus“. La gaffe sui dinosauri non è passata inosservata: per Albano secca bocciatura in storia!